Herido grave un trabajador tras caer desde una altura de cuatro metros en una empresa de Menasalbas (Toledo)

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 49 años de edad ha resultado herido de gravedad tras caer desde una altura de cuatro metros mientras trabajaba en una empresa de construcción de estructuras metálicas e instalaciones ganaderas situada en el término municipal de Menasalbas (Toledo).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso se ha recibido sobre las 10.37 horas de este lunes.

El herido, que tras golpearse en la cabeza presentaba un traumatismo craneoencefálico grave, ha sido atendido en un primer momento por un equipo médico de urgencias y trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Toledo.