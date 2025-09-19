Herido grave un trabajador tras caer desde un tejado a 6 metros de altura en Villarrubio

CUENCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido grave tras caer desde un tejado a una altura de 6 metros mientras trabajaba en una nave situada en el término municipal de Villarrubio (Cuenca).

El 112, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 9.45 horas de este viernes.

En un primer momento, el herido fue trasladado al centro de salud de Tarancón por sus propios compañeros y, posteriormente, fue derivado al hospital de Toledo por el helicóptero sanitario.