Herido grave un varón de 34 años tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en Cazalegas (Toledo)

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años ha tenido que ser trasladado en estado grave al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina afectado por inhalación de humo, tras el incendio declarado en una vivienda de Cazalegas.

Así lo han confirmado a Europa Press desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que señalan que los hechos tuvieron lugar en una vivienda situada en la calle Sol y Aire, sobre las 22.40 horas de este lunes, hasta donde se desplazaron bomberos de Talavera de la Reina, Guardia Civil y una UVI que lo trasladó al centro hospitalario.