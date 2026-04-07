Herido grave un varón de 51 años tras ser agredido con una katana en Molina de Aragón

Archivo - HELICÓPTERO SANITARIO, TRANSPORTE URGENTE, SESCAM - EUROPA PRESS - Archivo
GUADALAJARA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un varón de 51 años de edad ha resultado herido grave tras ser agredido con una katana, en la localidad guadalajareña de Molina de Aragón.
Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informan que el herido se presentó en un centro de salud del municipio sobre las 22.00 horas de este lunes.
Tras atendido por el médico de urgencias, fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Guadalajara. En el operativo también intervino Guardia Civil.