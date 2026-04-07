El presunto autor de una agresión con una katana en Molina de Aragón se entrega a la Guardia Civil

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor de una agresión con una katana en Molina de Aragón (Guadalajara), que se ha saldado con un varón de 51 años herido grave, se ha entregado a la Guardia Civil.

Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, a preguntas de los medios en rueda de prensa en Toledo.

"Ha sido una persona, que se había refugiado en su casa. Estábamos pendientes si tenía que entrar o no la Guardia Civil y al final se ha entregado voluntariamente", ha remarcado Sabrido.

Asimismo, fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a Europa Press que el incidente se ha producido entre dos vecinos de la localidad.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el herido se presentó en un centro de salud del municipio sobre las 22.00 horas de este lunes.

Tras ser atendido por el médico de urgencias, fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Guadalajara. En el operativo intervino la Guardia Civil.