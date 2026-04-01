Herido de gravedad un trabajador tras caer desde una altura de dos metros en Albacete

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ALBACETE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años de edad ha resultado herido grave tras caer desde una altura de dos metros mientras trabajaba en una empresa de logística situada en el Polígono Industrial de Campollano.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 11.16 horas, y que el herido ha sido atendido y trasladado por una UVI al Hospital Universitario de Albacete.

En el operativo movilizado también han participado agentes de la Policía Nacional y Local.