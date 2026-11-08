Herido un hombre de 55 años tras sufrir una agresión con arma de fuego en una vivienda de Albacete

Archivo - Sucesos.- Trasladado al hospital un Policía Local atropellado en Quintanar del Rey (Cuenca) - JCCM - Archivo

ALBACETE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma de fuego en una vivienda situada en la Plaza Ave María de Albacete capital.

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso a las 04.27 horas de este domingo.

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital de Albacete. Hasta el lugar también se han desplazado Policía Local y Nacional.