Herido un hombre de 65 años por una agresión con arma blanca en un domicilio de Talavera de la Reina

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina tras sufrir una agresión con arma blanca en un domicilio de la Ciudad de la Cerámica.

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 20.12 horas desde la calle Joaquina Santander de la citada localidad.

Aunque se envió una UVI al lugar de los hechos, finalmente el herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Talavera. También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Nacional y Local.