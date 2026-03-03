Herido un hombre al caer cuando hacía rápel en el Barranco de Mingo Andrés en Casas de Ves (Albacete)

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años que estaba haciendo rápel en el Barranco de Mingo Andrés, dentro del término municipal de Casas de Ves (Albacete), ha resultado herido tras caer desde una altura de 6 metros.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se produjo a las 19.24 horas de este lunes.

El hombre, que cayó en una zona de difícil acceso, fue rescatado sobre las 1.46 horas de este martes por parte de los bomberos de Casas Ibáñez, que lo sacaron hasta un lugar donde pudiera llegar los medios sanitarios.

Una vez fuera, fue atendido por un médico de urgencias y trasladado por una UVI al Hospital General de Albacete. Junto a la UVI, los bomberos y el médico, al lugar acudió una ambulancia de soporte vital y la Guardia Civil.