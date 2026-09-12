Herido un joven tras sufrir una agresión con arma blanca en la vía pública en La Alberca de Záncara (Cuenca)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con arma blanca en la vía pública en la localidad de La Alberca de Záncara (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso este sábado a las 6.43 horas desde la Avenida de la Cultura de la citada localidad.

El joven ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de Villarrobledo. También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil.