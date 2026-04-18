Herido un menor de 11 años tras sufrir una caída de su patinete en Méntrida (Toledo)

TOLEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un menor de 11 años ha resultado herido en la localidad toledana de Méntrida tras sufrir una caída de su patinete, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso se ha recibido este viernes a las 20.06 horas en la calle La Alameda cuando este menor circulaba solo en su patinete. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local y una UVI que le ha trasladado el Hospital Universitario de Toledo.