Herido un menor tras una colisión entre un turismo y un patinete en Ciudad Real

Archivo - Hospital General de Ciudad Real. - SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años de edad ha resultado herido este martes tras una colisión entre un turismo y el patinete en el que viajaba en Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 16.19 horas en la calle Juan de Ávila.

El menor ha sido trasladado en UVI al hospital de Ciudad Real. En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Local.