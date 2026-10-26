Herido un soldador tras caer desde cuatro metros de altura en Hontoba

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GUADALAJARA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 40 años de edad ha resultado herido tras caer desde una altura de cuatro metros mientras realizaba labores de soldadura en la localidad guadalajareña de Hontoba.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 16.09 horas de este lunes, en la calle Acacias.

El herido ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara en helicóptero medicalizado, dentro de un operativo en el que también han participado médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y Guardia Civil.