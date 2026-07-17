El herido en el tiroteo de El Clavín en Guadalajara sigue crítico pero estable tras recibir dos disparos

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 46 años que este jueves resultó herido por arma de fuego en la urbanización El Clavín, en Guadalajara, permanece ingresado en estado crítico pero estable en el Hospital Universitario de Guadalajara, según ha informado este viernes el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Chema Antón.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Antón ha explicado que, según la información de la que dispone el Consistorio, el presunto autor de los hechos, un vecino de unos 70 años detenido tras el suceso, realizó varios disparos con una escopeta de caza durante una discusión vecinal.

En concreto, ha señalado que el hombre efectuó "un tiro al aire" y, posteriormente, un segundo disparo que alcanzó a la víctima en la pierna y otro en el abdomen, tras una disputa que, según ha indicado, se originó por el estacionamiento de un vehículo junto a la vivienda del presunto agresor. "Debieron tener unas palabras y, al final, las cosas se fueron un poco de madre", ha resumido el concejal, quien ha precisado que la discusión se produjo cuando la víctima había acudido a la zona acompañando a una cuadrilla para realizar unos trabajos.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.50 horas de este jueves en la calle Las Acacias de la urbanización El Clavín. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Según ha detallado este viernes Antón, la Policía Local practicó la detención del presunto autor de los disparos, con la colaboración de la Policía Nacional, que asumió posteriormente la investigación. Las primeras informaciones apuntan a que el origen del suceso fue una riña entre vecinos relacionada con el estacionamiento de un vehículo, extremo sobre el que continúa la investigación.