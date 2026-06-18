Herido un trabajador de 20 años tras caer desde la obra de un tejado en Ocaña

Archivo - Urgencias, hospital, Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 20 años de edad ha resultado herido este jueves tras caer desde una obra en un tejado en la localidad toledana de Ocaña, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El herido ha sido trasladado al centro de especialidades el municipio pasadas las 13.00 horas, desde donde el 112 ha mandado una UVI que le ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Además de la UVI, al lugar también se ha desplazado la Guardia Civil.