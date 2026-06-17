Herido un trabajador de 32 años en Toledo tras quedar atrapado entre los andamios tras una caída

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TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 32 años ha resultado herido este miércoles tras quedar atrapado entre los andamios tras una caída en la ciudad de Toledo, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 11.38 horas desde la Bajada de Antequeruela.

Tras ser rescatado por los bomberos, el herido ha sido trasladado, en UVI, al hospital de la localidad.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Local.