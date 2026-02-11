Herido un trabajador en Albarreal de Tajo tras sufrir una caída en una obra

Archivo - Hospital Universitario de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años de edad ha resultado herido este miércoles mientras trabajaba en una obra en la localidad toledana de Albarreal de Tajo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar en una obra en una vivienda ubicada en la calle Nuestra Señora de la Asunción a las 16.47 horas.

El herido, que presentaba un traumatismo, ha sido trasladado en una UVI al hospital de Toledo. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y un médico de Urgencias.