Herido un trabajador tras caer de un andamio y golpearse en la cabeza en Alcázar de San Juan

CIUDAD REAL 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 41 años de edad ha resultado herido tras caer de un andamio y golpearse en la cabeza mientras trabajaba en la calle Estrella de Alcázar de San Juan.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 15.57 horas de este jueves, y que el herido, que presenta traumatismo craneoencefálico, ha sido trasladado en una UVI al Hospital 'Mancha Centro' de la localidad.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local y Nacional.