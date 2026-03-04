Herido un trabajador al caer por las escaleras de una oficina en Almansa

Archivo - Hospital Universitario de Albacete - JCCM - Archivo

ALBACETE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 51 años ha resultado herido este miércoles al caer por las escaleras de una oficina ubicada en la calle Panaderos del polígono industrial El Mugrón, de Almansa (Albacete), quedando inconsciente.

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 15.35 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Albacete en una UVI. Hasta el lugar han acudido también bomberos de Almansa, Guardia Civil y Policía Local.