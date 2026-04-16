Herido un trabajador tras caer de un toro mecánico en una nave agrícola en La Puebla de Almoradiel

Archivo - La Puebla de Almoradiel - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 49 años de edad ha resultado herido este jueves tras caer de un toro mecánico en una nave agrícola del municipio toledano de La Puebla de Almoradiel.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 13.16 horas en una nave agrícola ubicada en la calle Feria.

El herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Alcázar de San Juan. En el operativo también han participado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como un médico de Urgencias.