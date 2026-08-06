Herido un trabajador tras caerle encima cal viva mientras limpiaba en una empresa de La Gineta

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ALBACETE 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 42 años de edad ha resultado herido este jueves tras caerle cal viva mientras limpiaba en una empresa situada en la calle Labradores de la localidad albaceteña de La Gineta.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 20.32 horas.

El trabajador ha sufrido quemaduras y ha resultado intoxicado por inhalación, por lo que ha sido trasladado por una UVI al Hospital de Albacete. Al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y los bomberos de La Roda.