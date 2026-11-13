Herido un trabajador ferroviario en Jadraque (Guadalajara) al colisionar dos máquinas de mantenimiento

Hospital de Guadalajara
Hospital de Guadalajara - SESCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 21:04
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GUADALAJARA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años, trabajador ferroviario, ha resultado herido este viernes al colisionar dos máquinas de mantenimiento --una bateadora y una tolva-- en la estación de tren de Jadraque (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 17.51 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Guadalajara. También han acudido efectivos de la Guardia Civil.

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