Herido un trabajador ferroviario en Jadraque (Guadalajara) al colisionar dos máquinas de mantenimiento

Hospital de Guadalajara - SESCAM

GUADALAJARA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años, trabajador ferroviario, ha resultado herido este viernes al colisionar dos máquinas de mantenimiento --una bateadora y una tolva-- en la estación de tren de Jadraque (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 17.51 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Guadalajara. También han acudido efectivos de la Guardia Civil.