Herido un trabajador tras precipitarse de seis metros de altura en una gravera de Barajas de Melo

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CUENCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 25 años edad ha resultado herido este miércoles tras precipitarse desde una altura de seis metros en una gravera de la localidad conquense de Barajas de Melo, situada en el kilómetro 7 de la carretera M-241.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 9.41 horas.

El herido ha sido atendido por un médico de urgencias y trasladado por una UVI al hospital de Cuenca. Al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil.