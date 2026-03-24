Herido un trabajador tras precipitarse desde un tejado de una vivienda en El Herrumblar

Archivo - Imagen de El Herrumblar en Google Maps. - GOOGLE - Archivo

CUENCA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 63 años de edad ha resultado herido este martes tras precipitarse desde el tejado de una vivienda en la localidad conquense de El Herrumblar.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 9.30 horas en una vivienda de la calle Valencia. El herido ha sido trasladado en helicóptero sanitario hasta el hospital de Albacete.

En el lugar, además del propio helicóptero, han estado también una ambulancia de Urgencias, un médico de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.