Herido un trabajador tras quedar atrapado en una máquina fresadora en Viso del Marqués

Archivo - Hospital General de Ciudad Real. - SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido al quedar atrapado en una máquina fresadora de un taller metalúrgico de la calle Portillo Hebreo, de Viso del Marqués (Ciudad Real).

El aviso del suceso se produjo a las 19.27 horas de este lunes, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

El hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos de Valdepeñas, atendido por el médico y trasladado por un helicóptero sanitario al Hospital General de Ciudad Real. Al lugar acudieron también dos ambulancias, Guardia Civil y Policía Local.