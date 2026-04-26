Herido un trabajador tras sufrir una caída en un polígono industrial de Azuqueca de Henares

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GUADALAJARA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 60 años de edad ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en un polígono industrial de la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares, concretamente en la Avenida de Lyon.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 10.00 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara por una UVI y al lugar se ha desplazado también la Policía Local y la Guardia Civil.