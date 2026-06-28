Herido con un traumatismo muy grave tras golpearse la cara al tirarse de cabeza en la piscina de Robledo

Archivo - Hospital Universitario de Albacete
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 28 junio 2026 18:10
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ALBACETE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha resultado herido este domingo tras sufrir un traumatismo muy grave en la piscina municipal de Robledo, en la provincia de Albacete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 15.19 horas cuando el afectado se ha tirado de cabeza a la piscina, golpeándose la cara con el fondo del vaso de la piscina.

Tras ser atendido por un médico de Urgencias, el herido ha sido trasladado en helicóptero sanitario al hospital de Albacete.

Hasta el lugar se han desplazado también dos ambulancias y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

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