Herido un varón de 54 años tras sufrir un robo con violencia en su vivienda de la pedanía conquense de Nohales

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM - Archivo

CUENCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 54 años de edad ha resultado herido después de sufrir un robo con violencia en su vivienda situada en la calle Los Gancheros de Nohales, pedanía de Cuenca.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 a Europa Press, el suceso tuvo lugar a las 23.00 horas de este pasado martes, cuando cuatro personas accedieron a dicha vivienda y agredieron a su propietario, que tuvo que ser trasladado en una ambulancia de urgencias al hospital conquense con contusiones.