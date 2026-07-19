Heridos dos jóvenes tras chocar contra un coche de la Guardia Civil en Villar de Olalla (Cuenca)

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han resultado heridos en una colisión entre dos turismos en Villar de Olalla (Cuenca), uno de ellos de la Guardia Civil, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Se trata de un hombre de 18 años y una mujer de 16 años, que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Cuenca.

El aviso se ha recibido a las 1.28 horas de este domingo en Camino Ballesteros, hasta donde además se han trasladado los bomberos de Cuenca.