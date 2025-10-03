Heridos dos miembros de un grupo de moteros de Mallorca tras un accidente en Cuenca

Accidente en la calle Hermanos Becerril de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos componentes de un grupo de moteros de Mallorca que se encontraban de ruta por Cuenca han resultado heridos tras un accidente en la calle Hermanos Becerril de la capital, según ha confirmado la Policía Local a través de Instagram.

El accidente tuvo lugar en torno a las 20.00 horas de este jueves y afectó a dos motocicletas. Ambos conductores tuvieron que ser trasladados al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Además de los agentes de la Policía Local, se desplazó un dispositivo sanitario con una UVI móvil que se encargó del traslado de los motoristas accidentados.