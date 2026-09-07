Heridos tres trabajadores tras precipitarse desde un tejado en Almansa

Archivo - Sucesos.- Herido un trabajador tras precipitarse desde cinco metros de altura en una empresa de Almansa (Albacete) - JCCM - Archivo

ALBACETE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres trabajadores han resultado heridos este lunes tras precipitarse desde unos 5 metros de altura mientras trabajaban en un tejado en la localidad de Almansa (Albacete).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso a las 10.57 horas desde la calle Doctor Fleming de la citada localidad.

Dos de los trabajadores heridos han sido trasladados al hospital de Almansa. Se trata de un hombre de 51 años y otro de 30 años, que han sido derivados al centro hospitalario en ambulancia de soporte y UVI, respectivamente.

El tercer trabajador ha sido dado de alta en el lugar del accidente.

Hasta el lugar se han desplazado, además, efectivos de la Policía Local y Guardia Civil.