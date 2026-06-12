Heridos varios policías en un enfrentamiento con vecinos por la detención de un individuo en Puertollano

Archivo - Agentes de la Policía Nacional. Foto de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría de Puertollano (Ciudad Real) han sufrido heridas leves este jueves durante un altercado en el transcurso de la detención de un individuo con requisitoria judicial de búsqueda y captura en la calle Diego de Almagro de la barriada de Cañamares de la ciudad industrial.

Según han informado a Europa Press fuentes de Policía Nacional, el suceso se ha registrado sobre las 22.30 horas de este jueves, cuando los agentes localizaban y procedían a la detención del hombre, momento en que tuvieron que hacer frente a la resistencia de algunos vecinos que intentaban dificultar la acción policial.

Como resultado del enfrentamiento varios agentes sufrieron heridas leves y los vehículos policiales también registraron desperfectos. Finalmente el detenido fue conducido a dependencias policiales.

Este suceso no está relacionado con el tiroteo registrado el pasado viernes en esta misma zona durante un enfrentamiento entre clanes, que se saldó con una persona herida y trasladada al hospital de Toledo, y que la Policía Nacional sigue investigando.