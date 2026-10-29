Hermana de uno de los desaparecidos: "Hay picos de esperanza absoluta y picos que te vienes abajo"

Esther San Emeterio Freire, Hermana De Uno De Los Desaparecidos En El Accidente De Tren De Urda. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esther San Emeterio Freire, hermana de Pepe, uno de los pasajeros desaparecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo), ha admitido este jueves que, mientras esperan noticias sobre sus familiares en la Casa de Ejercicios 'El buen pastor' de Toledo, "hay picos de esperanza absoluta y picos que te vienes abajo".

En declaraciones a los medios en la puerta de la Casa de Ejercicios, donde se alojan unas cien personas afectadas, San Emeterio ha confirmado que dentro "hay muchísimos psicólogos" y "muchísima gente colaborando".

"Voluntarios hay muchísimos, está todo el mundo pendiente de todo, ofreciéndote constantemente comida", ha comentado, añadiendo que también la Guardia Civil "se portó ayer espectacular" y que en general están muy bien atendidos mientras esperan recibir noticias.

Dicho esto, ha indicado que el desaparecido, su hermano Pepe, de 54 años, lleva un reloj que manda un mensaje a otro de sus hermanos si tiene un accidente o se cae, y la ubicación desde este miércoles de ese reloj "sale como que está en Toledo, en las vías del tren".

Su hermano viaja mucho y cuando vieron las noticias en televisión y hablaron con su cuñada y les confirmó que ese día iba a Sevilla en tren, fue cuando se "enteraron de todo".

"Mi cuñada se cogió un coche y se fue al pueblo y de allí, nosotros, mi hermano el mayor y yo nos vinimos para Toledo, para la Comandancia de la Guardia Civil", donde les tomaron las pruebas de ADN y denunciaron su desaparición.

En este punto, ha admitido que la espera en la Comandancia de la Guardia Civil "fue larga", pues ellos llegaron sobre las 18.30 horas y cuando terminaron de realizar los trámites eran más de las 23.00 horas. "Había mucha gente al final" pero también "muchísimos voluntarios" entre los propios guardias, "que iban con sus propios ordenadores".

FAMILIAS "DE MUCHOS SITIOS"

Alrededor de la medianoche todas las familias fueron trasladadas a la Casa de Ejercicios, donde están a la espera de noticias. En este lugar hay familias "de muchos sitios de España", aunque más de Madrid y de otras zonas del país que de Sevilla. "Yo, de sevillanos, he escuchado poco acento como el mío", ha relatado Esther San Emeterio, que está en Toledo con su otro hermano y con su cuñada.

Según ha contado, la Guardia Civil llamará a cada familia cuando haya cualquier noticia y les ha comunicado que no echen "cuenta a nadie, ni nada de nada" que no sean ellos directamente, que son lo que se pondrán en contacto directamente "para decirnos lo que sea". "Hasta ahora todavía no hay noticias".

De otro lado, San Emeterio ha confirmado que Trece, el perro de su hermano, desaparecido en los primeros momentos y que viajaba en un transportín, fue encontrado por la Guardia Civil, que se lo entregó a su cuñada.

"Mi hermano Pepe mide un metro noventa y dos", termina relatando Esther, que explica que tiene el pelo blanco, "un hoyito aquí en la barbilla" --se señala-- y "estamos deseando que nos llame y que nos digan que mi hermano está en el hospital, que le están operando o que está inconsciente y por eso él no nos ha llamado". "Es la única esperanza que nos queda", ha concluido.