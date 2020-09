Hernando afea a Podemos su posición sobre la okupación: "Avala que haya gente que tenga que convivir con este problema"

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha lamento la posición de "otras organizaciones políticas", en alusión a Podemos, sobre la okupación de viviendas, pues considera que "están avalando que haya gente que tenga que convivir con esa clase de problema social".

De este modo se ha pronunciado Hernando, después de que el líder regional de Podemos, José Luis Gascón, criticara este viernes que tanto PP como PSOE "compiten" por ver quién elabora el texto legislativo "más duro" contra la okupación en las Cortes regionales, en lugar de solucionar el problema de la vivienda.

En declaraciones a los medios, antes de tener un encuentro virtual con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, Agustina García, para presentarle la Ley de Medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, Hernando ha defendido que el Ejecutivo regional "lleva cinco años planteando que ni haya desahucios injustos ni tampoco okupaciones ilegales".

"Se trata de defender a la gente más humilde que más ayuda necesita, pero eso también significa no mirar para otro lado cuando tienen problemas de convivencia vecinal con determinadas personas que están llevando a cabo actos delictivos".

"No se trata de familias que tienen una mano delante y otra detrás. Estamos hablando de auténticos criminales que están llevando a cabo actos delictivos como narcotráfico, prostitución, trata de seres humanos", ha insistido el titular regional de Fomento, que ha incidido en que son "los municipios de clase trabajadora, y no las partes más pudientes del país", las que sufren la okupación.

"Esto no puede ser un planteamiento con ningún tipo de complejo ideológico, todo lo contrario. Si nuestra ideología es ser progresista y ayudar a los más vulnerables esto quiere decir que no podemos permitir la okupación ilegal, porque la están sufriendo los vecinos más humildes", ha reiterado.

Preguntado por las manifestaciones del secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, que esta semana aseguraba que la okupación "no es lo más importante" a abordar, pues hay otras materias en las que hay que legislar con "más celeridad", el consejero de Fomento ha dicho que

quizá si sea una cuestión "importante" para las familias que sufren este problema.

"Si tuviéramos que preguntar a las 96 familias que nos escriben diciendo que, por favor, les ayudemos a resolver los problemas de convivencia vecinal porque se están llevando a cabo hechos delictivos en sus bloques de viviendas, quizá lo más importante para esas personas es acabar con la okupación ilegal", ha señalado.

"No podemos caer en el error de pensar que o bien hay que hacer una política de vivienda o bien luchar contra la okupación. Ese es el problema, no hay que contraponer una decisión. Hay que hacer política de vivienda, como está haciendo el Gobierno regional, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando la gente nos pide ayuda porque se comenten hechos delictivos, ya sea en viviendas de la Junta o de propiedad privada. Como administración pública tenemos una responsabilidad", ha repetido.

Por último, el consejero ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios de PP y Cs para "llegar a un acuerdo de manera conjunta en las Cortes de Castilla-La Mancha", pues ha defendido que el texto que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, "es un texto verdaderamente con mucha profundidad, con mucho realismo, aplicable, abarcable y que además viene acompañado, apoyado y avalado por quienes también están sufriendo este problema, que son los alcaldes y alcaldesas de Castilla-La Mancha y que nos han hecho llegar sus aportaciones para poder entre todos resolver este problema".