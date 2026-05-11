Hernando confía en el compromiso del ministro de Fomento de revisar el convenio para terminar la autovía de la Alcarria

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

CUENCA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha reiterado, como hizo en 2024, que se reserva "el derecho a denunciar" el incumplimiento, por parte del Ministerio de Fomento, del convenio para terminar la autovía de la Alcarria, si bien ha asegurado que tiene un "compromiso por parte del ministro, Óscar Puente, de que van a revisar el convenio".

Hernando ha explicado que lo que se pretende es "culminar todas las vías de alta capacidad que unen Ávila con Toledo, la parte de Toledo hasta Tarancón y Ocaña y luego unir Tarancón con Guadalajara".

El consejero ha señalado que "nosotros llevamos ya 25 millones destinados a la parte que nos toca y, sin embargo, por parte del Estado no veo esa misma reciprocidad", aunque confía en lo que le ha trasladado el ministro de Fomento.

Además, ha asegurado que "venimos manteniendo algunas reuniones discretas en las últimas semanas para abordar este tema y uno de ellos es este".

El consejero de Fomento ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa Cuenca, con motivo de su participación en el Día de la Radio que se celebra en la Facultad de Comunicación de la UCLM.