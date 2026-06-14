Hernando echa en falta mejor colaboración con Ayuntamiento de Guadalajara, algo que sí encuentra con otros municipios

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha echado en falta más colaboración por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para poder abordar soluciones en ámbitos como el de la vivienda como sí la tiene con otros ayuntamientos de la región como los de Illescas, Ciudad Real, Talavera de la Reina o Albacete.

En una entrevista con Europa Press, Hernando ha subrayado que "ahora mismo, vamos a ser los mayores promotores de vivienda con más de 1.150 viviendas en los próximos tres años" y ya le gustaría "poder decir que en Guadalajara tenemos un mismo plan, al menos con el conocimiento del Ayuntamiento".

En esa ciudad, ha admitido, "estamos haciendo un intento de consenso para poder abordar las soluciones de la mano del Ayuntamiento y espero que en esos esfuerzos me pueda encontrar la misma mano tendida que tengo yo, una mano tendida por la otra parte", reconociendo que le "preocuparía mucho no poder tener esa misma relación", que persigue "en Guadalajara en concreto", porque eso sería beneficio para los vecinos de la ciudad.

"Lo estamos intentando, de momento no he recibido un no, pero me gustaría que pudiéramos avanzar mucho más deprisa con la colaboración con el Ayuntamiento", ha incidido.

El consejero ha expresado que no sabe cuál es el problema que existe con esa capital. "No lo sé, yo soy el mismo, yo soy el mismo y trato a todos por igual, no tengo ni filias ni fobias, todo lo contrario. Por lo tanto, creo que en Guadalajara deberíamos poder llegar a buenos consensos y al menos eso es lo que hemos ofrecido. Vamos a esperar a ver qué resultados da".

"Yo no me lo explico. Creo que en ese sentido son mejores las relaciones en otros sitios y son más los proyectos que salen adelante", ha reconocido. Al respecto, ha opinado que en esto Castilla-La Mancha debería "dar un ejemplo nuevamente" de que el PSOE y el PP "pueden llegar a acuerdos que nos permita el poder decir que hay una parte sensata vertebrada de la política que sigue teniendo la utilidad por y para la ciudadanía por encima de todas las cosas".

A su juicio, "la alternativa es que como los partidos del sistema no ofrezcan soluciones, la gente, si lo pasa mal, va a tener la tentación de buscar soluciones fuera del sistema, y con partidos y propuestas y personas sin experiencia, sin credibilidad y además con unos planteamientos absolutamente populistas o demagógicos y que no van a ofrecer soluciones de verdad", ha rematado.