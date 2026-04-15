Hispania Nostra lanza una campaña de micromecenazgo para recuperar el Convento de Santa María del Campo Rus en Cuenca

Convento de Santa María del Campo Rus. - HISPANIA NOSTRA

CUENCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha puesto en marcha, en colaboración con la Asociación Convento de Santa María la campaña de micromecenazgo 'Recuperemos el Convento de Santa María del Campo Rus', un proyecto destinado a recaudar los fondos necesarios para intervenir de forma urgente en el edificio del siglo XVI, situado en Santa María del Campo Rus y actualmente incluido en la Lista Roja del patrimonio.

Siguiendo el modelo de otras iniciativas impulsadas por la asociación, esta campaña busca implicar a la ciudadanía en la conservación del patrimonio cultural, demostrando que la suma de pequeñas aportaciones puede marcar la diferencia en la salvaguarda de bienes históricos en riesgo, según ha informado Hispania Nostra por nota de prensa.

Dicha campaña tiene como objetivo óptimo alcanzar los 75.000 euros para poder asegurar la supervivencia de este bien patrimonial nacional.

El convento trinitario, fundado en 1564 por iniciativa de los propios vecinos, se erigió sobre una antigua ermita de origen desconocido y ha sido, durante siglos, un enclave de gran relevancia histórica y cultural.

Sin embargo, el paso del tiempo, los conflictos bélicos y el abandono tras la desamortización han provocado la pérdida de gran parte del conjunto, del que hoy solo se conserva la iglesia.

Actualmente, el edificio presenta un avanzado estado de deterioro.

La cubierta del crucero y la cúpula se derrumbaron en la década de 1970, dejando esta zona expuesta a las inclemencias meteorológicas, lo que ha agravado los daños estructurales y favorecido la aparición de vegetación que compromete sus cimientos y muros.

Medidas urgentes para evitar su pérdida Aunque el proyecto cuenta con algunos fondos propios y una pequeña subvención, estos resultan insuficientes para abordar las actuaciones necesarias.

Por ello, la campaña de micromecenazgo promovida por Hispania Nostra tiene como objetivo financiar una intervención integral que permita estabilizar el edificio y avanzar en su recuperación.

Las actuaciones prioritarias incluyen la ejecución de una nueva estructura para cubrir el crucero y el presbiterio, la instalación de cubiertas con aislamiento e impermeabilización, la renovación de instalaciones básicas, así como la restauración de acabados interiores y elementos ornamentales.

El alcance de la intervención dependerá del nivel de financiación alcanzado.

El objetivo mínimo, de 35.000 euros, permitirá abordar las actuaciones más urgentes, mientras que una mayor recaudación facilitaría completar los acabados interiores y restaurar elementos artísticos de valor histórico, como cornisas, hornacinas o altares.

UN LEGADO HISTÓRICO VINCULADO A LA CORTE Y LA CULTURA DEL SIGLO DE ORO

El convento está vinculado a importantes figuras históricas. Entre ellas destaca Fray Diego Jacinto Galindo, confesor de Mariana de Austria, quien donó al templo piezas de gran valor como un Ecce Homo y una reliquia del Lignum Crucis.

Asimismo, el compositor barroco Carlos Patiño, maestro de la Real Capilla de Felipe IV, inició su formación musical en este enclave.

Incluso existen referencias que apuntan a que Miguel de Cervantes pudo haber tenido relación indirecta con el convento a través de la orden trinitaria, encargada de la redención de cautivos.