Histórico alcalde socialista de Valdepeñas, sobre la relación Page-Sánchez: "Riñas de hermanos, que nadie meta la mano"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, posa para Europa Press, a 29 de julio de 2025, en Valdepeñas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El que ha sido alcalde de Valdepeñas durante seis legislaturas, Jesús Martín, ha decidido que no se presentará - Eusebio García del Castillo - Europa Press

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL), 7 (EUROPA PRESS)

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas e histórico dirigente socialista que también ha ocupado escaño en el Senado durante varias legislaturas y que suma ya 22 años al frente del Ayuntamiento, ha tenido palabras para referirse a la relación entre el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el líder del partido, Pedro Sánchez. "En riñas de hermanos, que nadie meta la mano", ha afirmado.

En una entrevista con Europa Press, Martín ha apelado a que cada uno de los dos dirigentes "se lo guise como pueda"; si bien ha avisado de que "no se hace buena política desde los platós".

"Ni usando la tribuna del Congreso de los Diputados para recriminar a un compañero", ha agregado a esta reflexión.

Martín, que tras 22 años en el cargo ha anunciado que no se presentará a la reelección, poniendo así fin a seis mandatos, ha asegurado que seguirá afiliado al PSOE. "Obviamente. Y al contrario que Felipe González, votaré a los míos aunque se equivoquen".

Afirmación realizada en un contexto en el que considera que la situación del PSOE y los casos de corrupción que han salpicado a la cúpula del partido "no difiere mucho de la de otros partidos políticos".

Y es que, apunta, "éramos pocos y ha nacido Montoro", contribuyendo a una situación en la que hay "mucho ruido y una tensión latente".