El histórico Alejando Ávila (IU) se perfila para liderar la lista de Frente Amplio por Toledo

Archivo - Alejandro Ávila. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Ávila, miembro del PCE y exlíder de Izquierda Unida en la provincia de Toledo hasta 2015, año en el que fue candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, se perfila para liderar la candidatura que Frente Amplio presentará en la lista al Congreso de los Diputados que habrá que elegir el próximo 29 de noviembre, según ha podido saber Europa Press y ha confirmado con el propio candidato.

En declaraciones a la agencia, Ávila apunta que la decisión se tomó de manera unánime en el seno de la Coordinadora Provincial de la federación de izquierdas hace varios días. En ausencia de otras propuestas desde el resto de entidades que conforman el movimiento Frente Amplio, la lista confeccionada por IU prevalecería de cara a erigirse como la candidatura.

De otro lado, en la lista al Senado que Frente Amplio y PSOE han pactado en todas las provincias de España figurará la actual responsable del Área de Mujer de IU, Isabel Álvarez.

FALTA DE ACUERDO CON SUMAR

Esta circunstancia se da después de que, según apuntan a Europa Press fuentes de las dos partes, Sumar no haya propuesto los tres puestos de la lista que le corresponden según lo pactado.

Así, Sumar debía proponer los números 2, 4 y 5 de la lista al Congreso de los Diputados por esta circunscripción, algo que no ha ejecutado debido a que, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, esos nombres estaban pendientes de resolver otros escollos en otras dos provincias españolas.