Un hombre de 58 años sufre una agresión con arma blanca en Ontur

ALBACETE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha sufrido este sábado una agresión por arma blanca en la calle Carretera de Tobarra de la localidad albaceteña de Ontur.

Según informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 0.00 horas.

El herido ha sido atendido por un médico de Urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Hellín. Al lugar también ha acudido la Guardia Civil.