Un hombre es agredido con arma blanca junto a un edificio abandonado en Azuqueca de Henares

GUADALAJARA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años de edad ha resultado herido este lunes tras ser agredido con arma blanca en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 2.52 horas de este lunes en el Camino de la Barca, junto a un edificio abandonado.

El afectado ha sido trasladado en UVI al hospital de Guadalajara. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.