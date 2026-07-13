Un hombre es herido por arma blanca en la glorieta de Bejanque de Guadalajara

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GUADALAJARA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años de edad ha resultado herido por arma blanca este domingo tras una agresión ocurrida en la glorieta de Bejanque de la ciudad de Guadalajara.

Según ha informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos sucedían a las 23.40 horas de este domingo.

El herido, tras ser asistido por una UVI en el lugar de los hechos, era trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Guadalajara.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Nacional.