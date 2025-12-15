Un hombre resulta afectado por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Tinajeros

Imagen de Tinajeros. - EUROPA PRESS

ALBACETE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo este lunes tras un incendio ocurrido en una vivienda unifamiliar de Tinajeros (Albacete).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 14.21 horas en una vivienda de la avenida del Parque. El afectado ha sido trasladado en UVI al hospital de Albacete.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Albacete.