Un hombre sufre un traumatismo craneoencefálico tras caer de un andamio de 6 metros en Villarrubia de los Ojos

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CIUDAD REAL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años de edad ha resultado herido este martes tras caer de un andamio a seis metros de altura en la localidad ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos, sufriendo un traumatismo craneoencefálico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 8.16 en la calle Jijones del municipio ciudadrealeño.

El afectado ha sido atendido por un médico de Urgencias y posteriormente trasladado en helicóptero medicalizado al hospital de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.