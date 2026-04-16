Un hombre de Tomelloso reconoce que abusó de una niña cuando salía del colegio y acepta dos años de cárcel

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CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en Tomelloso ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante el juicio por unos hechos ocurridos en septiembre de 2022.

El procesado, A.N.L., de unos 50 años, ha reconocido los hechos, lo que ha evitado la celebración íntegra de la vista oral en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor.

El acusado ha reconocido que se encontró con la menor cuando regresaba a su domicilio tras finalizar la jornada escolar y, con el pretexto de pedirle fuego, se acercó a ella y la arrinconó en un lateral de la acera.

Durante aproximadamente una hora, realizó tocamientos de carácter sexual, incluyendo pecho, glúteos y cadera, llegando a introducir la mano entre la ropa de la menor y por debajo del pantalón del uniforme.

Además de la condena de dos años de prisión, que no cumplirá al no contar con antecedentes penales, se le impondrá una orden de alejamiento de seis años respecto de la víctima, así como una indemnización de 600 euros por los daños morales causados.