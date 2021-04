Horche comunicará diariamente las personas en aislamiento ante una situación "insostenible" de contagios

GUADALAJARA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Centro de Salud de Horche (Guadalajara), Juan Carlos García Arés, ha trasladado a los vecinos de la localidad --la única en nivel 3 reforzado, el máximo nivel de restricciones-- que se va a trasladar a la autoridad competente el listado diario de personas que se encuentran en aislamiento, ante una situación "insostenible" de contagios.

En esta misiva, que el Ayuntamiento de Horche ha compartido en sus redes sociales, García Arés señala que "para evitar nuevos casos y contagios que están poniendo en riesgo la salud y, la vida de los ciudadanos, se comunicará diariamente a la autoridad competente el listado de personas que deben guardar aislamiento en cada momento, para que obre en consecuencia".

La situación "insostenible" y "dramática" de la localidad tras registrar una incidencia acumulada que no baja de los 1.500 casos en las últimas semanas, ha sido razón de peso para tomar esta decisión.

"La tasa de incidencia acumulada multiplica por diez la tasa de incidencia nacional que se sitúa en 150. La situación es dramática, la ligereza con las que algunas personas se toman el cumplimiento de las normas que son obligatorias está llevando a la aparición de casos muy graves que solo se dieron al principio de la pandemia", ha manifestado el coordinador del centro médico.

Así, indica que como sanitario no puede entender que "algunos se salten las normas de manera sistemática y flagrante", porque "cuando se hace una prueba se explica a la persona las normas que está obligado a cumplir con la correspondiente sanción", y "no tener síntomas no significa que no tengamos la enfermedad y que no podamos contagiar".

"No podemos dejar pasar ni un día más, sin hacer cada uno lo que está obligado por ley", ha aseverado.