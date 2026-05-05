El Hospital de Almansa, a la vanguardia regional en la detección precoz de lesiones digestivas mediante cromoendoscopia

Detección precoz de lesiones digestivas mediante cromoendoscopia. - JCCM

ALBACETE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha consolidado su Servicio de Aparato Digestivo como un referente regional gracias a la implementación de técnicas de vanguardia y a una atención monográfica especializada.

El equipo, integrado por las facultativas María Eugenia Martínez Colomer y Rosa María Sáiz-Chumillas, desarrolla una actividad asistencial de excelencia vertebrada en la atención integral, la formación continua y la investigación.

Desde febrero de 2025, el Hospital General de Almansa aplica de forma sistemática la cromoendoscopia con índigo carmín, siguiendo los estándares de las sociedades de referencia Geteccu y ECCO. Esta técnica consiste en el uso de colorantes específicos o filtros de luz avanzados que permiten resaltar la mucosa del tracto digestivo, identificando lesiones que podrían pasar desapercibidas con la endoscopia convencional.

El beneficio principal de este procedimiento es la detección precoz de lesiones precancerosas en población que alto riesgo y con lesiones que, con la prueba convencional, son difíciles de visualizar. Utilizar la cromoendoscopia permite detectarlas y extirparlas por vía endoscópica, evitando en muchos casos que el paciente deba someterse a tratamientos más agresivos como cirugía mayor, quimioterapia o radioterapia.

Esta especialización ha posicionado al hospital almanseño como uno de los pocos centros de Castilla-La Mancha que ofrece actualmente esta prestación de alta complejidad. La solvencia técnica del servicio ha convertido al centro en un punto de referencia regional, al que llegan pacientes de alto riesgo derivados desde otros lugares de la región para la realización de esta técnica.

Para garantizar el rigor del procedimiento, la doctora Rosa María Sáiz-Chumillas cuenta con capacitación específica obtenida en centros de referencia nacional, asegurando la máxima calidad asistencial, ha informado la Junta en un comunicado.

La atención a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es uno de los pilares del servicio, que cuenta con consultas monográficas mensuales donde se trabaja de forma coordinada con enfermería especializada. Este equipo de enfermería desempeña un papel fundamental en la educación del paciente, el manejo de fármacos subcutáneos y la vigilancia activa. Además, el servicio participa en el registro nacional Eneida, un proyecto de investigación prospectivo que sitúa al Hospital de Almansa en la red de colaboración de los principales hospitales del país.

Este avance supone un hito en la detección precoz del cáncer de colon, especialmente en pacientes con EII, quienes presentan un riesgo aumentado. La apuesta por la vanguardia de proximidad demuestra el compromiso de la organización y de todo el equipo de profesionales por liderar la innovación médica y ofrecer a los pacientes recursos tecnológicos de primer nivel sin necesidad de grandes desplazamientos.