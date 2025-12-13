Hospital de Cuenca inicia su actividad asistencial al completo y despliega el operativo para traslado de los pacientes

Operativo de traslado de pacientes en el Hospital de Cuenca. - JCCM

CUENCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cuenca ha iniciado este sábado su actividad asistencial al completo con la apertura del servicio de Urgencias desde las 8.00 horas y se pone al servicio de la ciudadanía conquense.

Así lo ha destacado el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha participado en esta jornada histórica para la provincia de Cuenca, junto al director gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros; el delegado de Sanidad en la provincia de Cuenca, José María Pastor; y el alcalde de la ciudad, Darío Dolz.

Tras el cierre de las Urgencias del Hospital Virgen de la Luz, el Hospital Universitario de Cuenca toma el relevo en la atención hospitalaria a los conquenses y se activa al completo con la apertura del Servicio de Urgencias del nuevo complejo hospitalario de El Terminillo, ha informado la Junta en un comunicado.

Este momento clave ha permitido iniciar el despliegue del operativo previsto para el traslado de los pacientes hospitalizados, un dispositivo planificado para el transporte ordenado, seguro y progresivo de los pacientes ingresados en el "Virgen de la Luz" hacia el nuevo centro sanitario.

Desde hoy y hasta el próximo 19 de diciembre se desarrollará este operativo en el que se calcula se trasladarán en ambulancia, en diferentes intervalos horarios, entre 23 y 32 pacientes al día, lo que permitirá una gestión escalonada de los desplazamientos, bajo estrictos protocolos de seguridad clínica y logística, para lo cual se está contando con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A las 10.00 horas ha partido la primera caravana formada por diez ambulancias y una UVI móvil que han trasladado a los pacientes ingresados en el 'Virgen de la Luz', acompañados por una profesional de Enfermería y el técnico de transporte sanitario, además de un familiar del paciente si así lo deseaba.

La Gerencia del Área Integrada de Cuenca, con el fin de velar por el bienestar y la continuidad asistencial de sus pacientes, ha establecido un equipo específico pensado exclusivamente por y para el traslado, el cual está conformado por más de un centenar de profesionales, tanto facultativos como enfermeras, técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería, celadores, mantenimiento, etcétera, que van trabajar exclusivamente para la atención durante todo el proceso.

Todo este equipo de profesionales está coordinado por el Centro Operativo del Traslado (COT) que se ha ubicado en el Hospital Virgen de la Luz y está formado por dos facultativos, dos enfermeras y un auxiliar administrativo, apoyados por el servicio de Admisión de Pacientes Programados.

LOS CIRCUITOS

Por lo que respecta a los circuitos establecidos para el traslado de los pacientes, se ha determinado que será el facultativo responsable de las diferentes plantas o servicios el que decida qué pacientes van a ser trasladados al día siguiente.

Por su parte, los facultativos y supervisoras que se integran en el COT serán los encargados de decidir el orden de traslado de los pacientes, intentando que en la misma caravana de ambulancias se trasladen pacientes de distintas unidades.

Por último, las supervisoras de Enfermería del COT asignarán la planta de hospitalización y habitación a cada paciente en el Hospital Universitario y realizarán la comunicación al servicio de Admisión y a las enfermeras de traslados.

Está previsto que durante este fin de semana se priorice el traslado de los pacientes procedentes de los servicios quirúrgicos, del área de Pediatría, de Salud Mental y del servicio de Ginecología y Obstetricia.

A partir del lunes, 15 de diciembre, se procederá con el traslado de los pacientes más graves ingresados en los servicios médicos del "Virgen de la Luz", mientras que los pacientes con previsión de alta hospitalaria en las siguientes horas o días, permanecerán ingresados y serán los facultativos responsables los que determinen qué pacientes deben ser trasladados y cuáles podrán recibir el alta domiciliaria antes del día 19 de diciembre.

Por su parte, los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Luz serán trasladados en UVI móvil durante este fin de semana.

Las ambulancias de transporte sanitario han recogido a los pacientes en la puerta principal del Hospital Virgen de la Luz; mientras que los pacientes más graves ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos están siendo trasladados en UVI móvil y son recogidos en el servicio de Urgencias y de igual forma, están ingresando en el HUCU por el área de Urgencias.

UN HOSPITAL A LA VANGUARDIA

La apertura del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario y el comienzo de la hospitalización será una fecha clave para alcanzar la excelencia en la atención sanitaria a los conquenses.

Un total de 137 días después de que los primeros pacientes llegarán al HUCU para realizarse una resonancia magnética, se ha logrado poner en marcha todo el complejo hospitalario, tanto los servicios médicos como quirúrgicos y Cuenca y Castilla-La Mancha ya disponen de un Hospital de vanguardia, diseñado y construido para ofrecer la mejor atención sanitaria.

El Hospital Universitario de Cuenca es la mayor obra civil realizada en la provincia de Cuenca y en su construcción y dotación tecnológica el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 200 millones de euros.

Un hospital moderno, sostenible, con más superficie, más espacios asistenciales, la última tecnología y nuevas prestaciones en su cartera de servicios y, lo más importante, con los mejores profesionales y una plantilla que se ha incrementado en más de 400 profesionales para la puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario que es referencia para los 32 centros de salud y 244 consultorios que conforman el área sanitaria de Cuenca.