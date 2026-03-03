El Hospital de Cuenca pone en marcha el servicio de Radioterapia Oncológica tras la notificación favorable del CSN

Servicio de Radioterapia Oncológica en el Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM

CUENCA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha este martes el servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

El complejo sanitario de Cuenca ha iniciado las sesiones de radioterapia oncológica para los pacientes del área sanitaria, tras la notificación favorable emitida ayer por el Consejo de Seguridad Nuclear para la puesta en marcha de la instalación.

Culmina de este modo el proceso para la autorización y puesta en marcha del nuevo servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Cuenca que hoy mismo ha programado las primeras sesiones de radioterapia para tres pacientes oncológicos conquenses.

El proceso de implantación ha seguido una planificación rigurosa que comenzó tras reanudarse las obras de construcción del nuevo Hospital Universitario en 2015, unas obras que fueron paralizadas en el año 2012; y la incorporación al proyecto de una modificación para la construcción de un nuevo edificio anexo que no estaba contemplado inicialmente, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El área de Oncología Radioterápica del HUCU ocupa una superficie superior a los 1.600 m2 en el nivel 1 del Hospital Universitario, cercana al área de hospitalización y con acceso desde el vestíbulo principal, por lo que dispone de una ubicación excepcional en relación a las entradas y circulaciones principales del complejo sanitario.

Ha sido dotada con dos búnkeres gemelos, en uno de los cuales se ha instalado el Acelerador Lineal, dejando el otro de reserva. Además dispone de una sala para un TC de simulación, que lleva semanas prestando servicio al área de Radiodiagnóstico.

Cuenta asimismo con espacios para el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica que ya funciona en esta área, así como zonas administrativas y para la recepción de pacientes, consultas y salas para tratamientos o técnicas específicas.

MÁS DE 350 PACIENTES AL AÑO

La dotación tecnológica y puesta en marcha en el Hospital Universitario de Cuenca tanto de la Oncología Radioterápica como del servicio de Radiofísica y Protección Radiológica ha supuesto una inversión superior a los 7 millones de euros por parte del Gobierno regional y la contratación de un equipo humano de profesionales que estará integrado por cuatro radiofísicos, tres oncólogos radioterapeutas, cinco técnicos especialistas en Radioterapia y Dosimetría, dos profesionales de enfermería, dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y un auxiliar administrativo.

Se estima que la creación de la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario va a permitir realizar el 95% de todas las técnicas de radioterapia que se prescriben, pues el acelerador lineal instalado, junto a equipamiento complementario de guiado por imagen y superficie, será capaz de ofrecer la práctica totalidad de las técnicas de alta precisión.

Se calcula asimismo que la Unidad tratará a unos 350-400 pacientes al año, que no tendrán que ser derivados a otros hospitales.

Desde el año 2015, el Gobierno regional ha destinado más de 37 millones de euros a la renovación del equipamiento de Oncología Radioterápica existente y a la creación de nuevos servicios y se trabaja en la elaboración del Plan Integral contra el Cáncer de Castilla-La Mancha, una herramienta estratégica que busca fortalecer toda la cadena de atención oncológica en la comunidad autónoma.