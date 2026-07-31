Hospital de Parapléjicos pone en marcha una iniciativa para poner su experiencia al servicio de pacientes y cuidadores

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, visitando el Hospital Nacional de Parapléjicos. - JCCM

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en un modelo sanitario que incorpora el acompañamiento a pacientes y familias y la difusión de la experiencia clínica de sus profesionales como parte de una atención cada vez más cercana, personalizada y participativa.

Con ese objetivo, el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha visitado este viernes el proyecto '360º HNP Care', una iniciativa pionera que permitirá poner la experiencia acumulada por los profesionales del centro al servicio de pacientes, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios, reforzando su atención más allá del ingreso hospitalario, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante la visita, Jara ha destacado que el Hospital Nacional de Parapléjicos da un paso más en su condición de centro nacional de referencia al ampliar su misión más allá de la atención hospitalaria, poniendo el conocimiento y la experiencia acumulados durante décadas al servicio de quienes continúan cuidando de las personas con lesión medular cuando regresan a su entorno habitual.

"El alta hospitalaria marca el final de una etapa, pero no el final de la atención. Las personas con lesión medular y sus familias siguen necesitando apoyo, formación y acompañamiento para afrontar los retos del día a día. Con '360º HNP Care' queremos que la experiencia acumulada por los profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos siga estando a su lado también fuera de sus instalaciones", ha indicado.

Esta nueva iniciativa, impulsada por la Unidad de Formación, Docencia e Investigación del HNP, combina formación presencial, simulación clínica, videoconferencia y herramientas digitales para ofrecer un modelo estable de acompañamiento que permitirá resolver dudas, reforzar conocimientos y mejorar la capacitación de pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios y entidades relacionadas con la atención a la lesión medular. Además, el servicio estará abierto también a personas que no hayan sido atendidas previamente en este centro hospitalario.

Jara ha subrayado que el proyecto responde a una forma de entender la sanidad pública en la que compartir la experiencia y el conocimiento generado por los profesionales, contribuye a mejorar la calidad de la atención.

"Uno de los mayores activos de la sanidad pública son sus profesionales. Compartir la experiencia y el saber especializado que generan, hacerlo accesible y ponerlo al servicio de quienes lo necesitan, es también una forma de cuidar y una manera de seguir mejorando nuestro sistema sanitario", ha señalado el gerente del SESCAM.

DEL HOSPITAL AL DOMICILIO

Uno de los momentos centrales de la visita ha sido la demostración del funcionamiento de esta herramienta mediante una conexión por videoconferencia con el cuidador principal de una persona con lesión medular que, desde su domicilio, ha solicitado resolver dudas sobre técnicas de cuidados respiratorios a través de '360º HNP Care'.

Durante la sesión, un profesional sanitario del Hospital Nacional de Parapléjicos ha resuelto sus dudas utilizando recursos de simulación clínica que permiten recrear situaciones reales y ofrecer una orientación personalizada, mostrando así las posibilidades que ofrece este nuevo modelo de acompañamiento.

"Durante décadas -ha dicho-- las personas han venido a este hospital buscando la mejor atención para afrontar una lesión medular. Hoy damos un paso más. Queremos que sea también el hospital el que llegue hasta ellas para seguir acompañándolas cuando vuelven a casa"

PRIMERA FASE CENTRADA EN LOS CUIDADOS RESPIRATORIOS

La actividad de '360º HNP Care' comenzará con un programa específico dedicado a los cuidados respiratorios, uno de los ámbitos de mayor complejidad en la atención a las personas con lesión medular y donde la experiencia de los profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos resulta determinante para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Esta primera fase, está orientada a la formación y asesoramiento sobre movilización de secreciones, técnicas de tos asistida, manejo de dispositivos respiratorios, cuidados básicos de la traqueostomía y resolución de incidencias relacionadas con el soporte respiratorio, entre otros contenidos.

La Unidad de Formación, Docencia e Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos, será quien canalice las solicitudes planteadas por pacientes, familiares, profesionales sanitarios o entidades y facilitará una respuesta personalizada mediante sesiones presenciales, simulación clínica, videoconferencia o materiales formativos, en función de las necesidades detectadas.

El proyecto está concebido como una iniciativa en constante evolución. Tras esta primera fase incorporará progresivamente nuevos itinerarios de formación y acompañamiento relacionados con los cuidados urológicos, la prevención y tratamiento de las lesiones por presión, el manejo del dolor y la espasticidad, la sexualidad o la actividad física adaptada, entre otros ámbitos de especialización.

UN HOSPITAL DE REFERENCIA QUE AMPLÍA SU MISIÓN

La puesta en marcha de '360º HNP Care' se enmarca en la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha para avanzar hacia un sistema sanitario más participativo, personalizado y orientado a la prevención, en el que la formación de pacientes, el autocuidado y el intercambio de conocimiento entre profesionales y ciudadanía contribuyen a mejorar los resultados en salud.

En este sentido, la iniciativa comparte la filosofía de la Escuela de Salud y Cuidados de Castilla-La Mancha, favoreciendo que pacientes, familias y cuidadores dispongan de más herramientas para afrontar la enfermedad con mayor autonomía y seguridad, al tiempo que facilita que los profesionales sanitarios puedan acceder a la experiencia altamente especializada de un centro de referencia nacional.

El Hospital Nacional de Parapléjicos atendió durante 2025 un total de 1.232 ingresos, de los que 233 correspondieron a nuevos pacientes procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, consolidando su condición de centro nacional de referencia para la atención integral a la lesión medular.

Con '360º HNP Care', ese liderazgo incorpora ahora una nueva dimensión, permitiendo que la experiencia acumulada por el Hospital siga acompañando a pacientes, familias y profesionales allí donde sea necesaria.

Como ha concluido el director gerente del Sescam, el objetivo es que el Hospital Nacional de Parapléjicos continúe siendo un referente no solo por la excelencia de la atención que presta, sino también por su capacidad para compartir el valor añadido que generan sus profesionales.

"Queremos que el Hospital Nacional de Parapléjicos siga siendo un referente por la excelencia de la atención que presta, pero también por su capacidad para compartir esa experiencia con toda la sociedad", ha concluido.